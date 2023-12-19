Arazi tartışması kanlı bitti: Ağabeyi ile yeğenini bıçakladı!

Çorum'da bir kişi, arazi yüzünden tartıştığı ağabeyi ile yeğenini bıçakla yaraladı. Zanlının polislerce gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:48
Arazi tartışması kanlı bitti: Ağabeyi ile yeğenini bıçakladı!
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Çorum'da H.A. (41) ile ağabeyi S.A. (58) Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 3. Sokak'taki evde arazi konusunda tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A., ağabeyi ve araya giren yeğeni D.C.'yi (15) bıçakla yaraladı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise, polis ekiplerince gözaltına alındı.


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