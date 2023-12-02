Restorandaki borç- alacak kavgası kanlı bitti... 1 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 23:52

Güncelleme: 02.12.2023 - 23:52

İzmir'in Balçova ilçesine bağlı Bahçelerarası Mahallesi Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Sokak'ta bulunan bir AVM'nin önünde saat 22.00 sıralarında çıkan kavga kanlı bitti.

AVM dışında bulunan restoranda E.A. ile adı henüz belirlenemeyen bir kişi arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken kimliği belirsiz kişi, tabancayla E.A.'yı bacağından vurdu.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI!

Şüpheli olay yerinden kaçarken, E.A. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.