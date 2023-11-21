Barda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti!
Pamukkale'de bulunan bir barda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'ndeki bir barda Fuat Yıldırım (26) ile E.U. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.U., bıçakla Yıldırım'ı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ZANLI TUTUKLANDI!
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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