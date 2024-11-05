Arazide parçalanmış halde bulunan bebek son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:44

Güncelleme: 05.11.2024 - 11:44

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi’nde geçen günlerde boş bir arazide yurttaşlar tarafından parçalanmış halde bebek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan bebek, emniyet personeli ve mezarlıklar müdürlüğü personeli tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan bebek mezarlığına defnedildi. Defnedilen bebeğin mezar tahtasında “Melek bebek kimsesiz” yazması yürekleri dağladı.

ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI İZLENİYOR

Öte yandan yapılan incelemelerde bebeğin cenin olmadığı, yeni doğan olduğu ortaya çıktı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun şekilde bebeği sokağa atanları arıyor.