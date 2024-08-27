Elazığ’da kan donduran olay: Mezarlıkta poşete sarılı bebek cesedi bulundu!
Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan mezarlık içerisinde poşete sarılı halde bebek cesedi bulundu.
Olay, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden büyüklerinin mezarını ziyarete gelen bir yurttaş, mezarlığın yanında poşete sarılı hayvan cesedi olduğunu düşündüğü bir cisim gördü.
BEBEK CESEDİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şahıs durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, toprağı kazdığında poşete sarılan cismin bebek cesedi olduğunu tespit ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışma yaparak poşete atılarak toprağa gömülen bebek cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kabir ziyareti için mezarlığa geldiğini aktaran yurttaş, “Mezarlığın duvarının yıkıldığını fark ettim. Babama ve amcama dua okudum. Duaları okuduktan sonra mezarlığın yanında hayvan leşi olduğunu düşündüm. Korktum da işin aslında. Amcamın oğlunu aradım ve buradaki leşi çıkartalım dedim. Annem rahatsız olduğu için o gün oradan çıkartamadık. Ertesi gün annemi tekrar hastaneye götürdüm ondan sonra tekrardan mezarlığa gelecektim. Mezarlıklar müdürünü arayarak bizim mezarlığın duvarını yıktıklarını ve bir tane de leş olduğunu söyledim. Sağ olsun o da ekiplere söyledi. Ekiplerle birlikte buraya geldiğimizde ekipler bakınca bana bebek cesedi olduğunu söyledi. Bizde hemen jandarma ekiplerine bildirdik” dedi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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