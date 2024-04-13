Boş arazide bebek cesedi bulundu: Anne-baba gözaltında!
Sancaktepe’de ölü doğduğu iddia edilen bebek boş araziye gömüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Boş araziye bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı.
Bebeğin geçtiğimiz pazar günü gömüldüğü öğrenildi. Bebeğin ölü doğduğu iddia edilirken olayla ilgili inceleme devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi
- ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, haklarını versinler'
- Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
- 1 yurttaş hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti’den ilk açıklama geldi!
- Ünlü döner zincirinde skandal
- Özgür Özel, Antalya'ya heyet gönderdi
- 'Beni geçecek adam doğmadı kardeşim!'