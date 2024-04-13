Boş arazide bebek cesedi bulundu: Anne-baba gözaltında!

Sancaktepe’de ölü doğduğu iddia edilen bebek boş araziye gömüldü. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:35
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Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Boş araziye bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı. 

Bebeğin geçtiğimiz pazar günü gömüldüğü öğrenildi. Bebeğin ölü doğduğu iddia edilirken olayla ilgili inceleme devam ediyor. 


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