Arda Turan'dan ‘röportaj’ itirafı: ‘Geri zekalılıktan başka bir şey değil’

Yayınlanma: 17.08.2024 - 22:08

Güncelleme: 17.08.2024 - 22:08

Eski milli futbolcu ve Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın hayatını konu alan 'Arda Turan: Yüzleşme' belgeseli, Amazon Prime'da yayımlandı.

Arda Turan'ın geçmişte ülke ekonomisiyle ilgili sözleri hakkında itirafı sosyal medyada gündem oldu. Belgeselde ünlü sporcuya "Türk ekonomisi çok iyi, dolarda biraz dalgalanma var, faizlerin düşmesi gerektiğini düşünüyorum" sözleri hatırlatıldı.

Arda Turan ise bu sözlerine ilişkin "S....şım. Bilgim olmadığı konular hakkında yorum yapmışım, gerizekalılıktan başka bir şey değil. Rezillik, söylenecek hiçbir şey yok. Tamamıyla saçmalamışım. Zaten benim ekonomi dergisiyle röportajda ne işim var, onu benle istememelilerdi. Birini kırmayayım diye bir röportaj yapmışım" diye konuştu.

"SEN MAFYA BABASI MISIN?"

Turan, şarkıcı Berkay ile yaşadığı bar kavgası hakkında da itiraflarda bulundu. Özellikle hastaneye elinde silahla gitmesinin en büyük hatası olduğunu belirten Turan, kendisini "Sen mafya babası mısın, Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir?" sözleriyle eleştirdi ve şöyle konuştu:

"Adam yaralamadan, silahtan ceza aldım. Haklı olarak. Bunların hepsinde suçum var. Faizi bilmem ne konusunda açıklamamda yanlışım. Hakeme saldırma konusunda yanlışım. Ama en yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek. Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru."