Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ardahan merkezli İstanbul ve Muğla’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 00:39
Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde ekipler, Ardahan, İstanbul ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A ve H.A tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki yapılan aramalarda ise uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucuda kullanılan malzemeler ele geçirildi.


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