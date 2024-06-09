Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Yayınlanma: 09.06.2024 - 00:39

Güncelleme: 09.06.2024 - 00:40

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde ekipler, Ardahan, İstanbul ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A ve H.A tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerdeki yapılan aramalarda ise uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucuda kullanılan malzemeler ele geçirildi.