Ardahan Valiliği’nden etkinlik yasağı kararı

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:18

Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde bazı kararların alındığı belirtilerek, bu kararlar kapsamında çeşitli etkinlik ile gösterilerin yasaklanacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ardahan ili mülki idare sınırları içerisinde yürütülen operasyonel faaliyetler esnasında halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilecek üzücü olayların önüne geçmek ve operasyon güvenliğini sağlamak maksadıyla, İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince her türlü stant açma, konser, festival, şenlik, çadır kurmanın yanı sıra vatandaş hareketliliğine yol açabilecek yarışma ve panel gibi diğer toplu faaliyetler, 22 Haziran ile 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanmıştır"