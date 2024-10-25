Ardahan’da otomobilde 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ardahan’da jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar fişek ele geçirildi.

Ardahan’da otomobilde 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:48

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü yakınlarında durdurulan bir araçta arama çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmada otomobil içerisinde 5 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar fişek ele geçirildi.

Silahlar ve fişeklere el konulurken, sürücü hakkında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Ardahan #ruhsatsız tabanca

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