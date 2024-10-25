Ardahan’da otomobilde 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Ardahan’da jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar fişek ele geçirildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü yakınlarında durdurulan bir araçta arama çalışması yapıldı.
Yapılan çalışmada otomobil içerisinde 5 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar fişek ele geçirildi.
Silahlar ve fişeklere el konulurken, sürücü hakkında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Ardahan #ruhsatsız tabanca
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