Ardahan’da otomobilde 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:48

Güncelleme: 25.10.2024 - 00:48

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Göle ilçesine bağlı Çakırüzüm köyü yakınlarında durdurulan bir araçta arama çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmada otomobil içerisinde 5 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar fişek ele geçirildi.

Silahlar ve fişeklere el konulurken, sürücü hakkında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.