Kağıthane’de evde 10 ruhsatsız tabanca çıktı
Kağıthane’de bir eve düzenlenen operasyonda şüphelilere ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda 18 Ekim’de saat 23.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda işyeri kurşunlama, kasten yaralama gibi olaylara karıştığı, şüphelilere ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlenen H.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin “kasten öldürme” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Evde yapılan aramalarda ise 10 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Kağıthane #silah #gözaltı
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