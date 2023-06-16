Ardahan'da şap alarmı: 99 köy karantinaya alındı!

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:07

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:08

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde son günlerde şap hastalığının artış gösterdiği, hastalığın büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği belirtildi.

"99 KÖYE KARANTİNA İŞLEMİ UYGULANMIŞTIR"

Şap hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman il ile ilçe müdürlüklerine gelen ihbarların titizlikle değerlendirilmesi, alınan numunelerin hızlı bir şekilde Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmıştır. İlimiz merkeze bağlı 37, Göle'de 38, Hanak'ta 20, Damal'da 4 olmak üzere toplamda 99 köye karantina işlemi uygulanmıştır. Ayrıca hayvan sağlığı ekiplerimizin sağlık tarama faaliyetleri devam etmektedir."

Açıklamada, 500 litre dezenfektan dağıtımı yapıldığı ve hayvan hareketlerini önlemek amacıyla Ardahan Canlı Hayvan Pazarı'nın da geçici süreliğine kapatıldığı aktarıldı.