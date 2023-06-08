Uzmanından uyarı! Şap ve tüberküloza dikkat

Yayınlanma: 08.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 07:00

Kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Veteriner Hekim İlayda Çetinbaş, hayvan sağlığının yanı sıra yaşının da önemli olduğunu söyledi.

“ŞAP HASTALIĞI ÇOK YAYGINLAŞTI”

Yaklaşan bayram öncesi şap hastalığının gündeme geldiğini belirten Çetinbaş, “Şap hastalığı maalesef bu dönemde çok yaygınlaştı. Ülkemize dışardan bir virüs geldi ve biz Türk Veteriner Hekimleri olarak aşı üretiyoruz. Şap hastalığının belirtileri ayaklarda topallama ile başlar. Hayvanın ateşi yükselir ve ağızda yaralar görülür. Bu hastalığın insanlara bulaşma ihtimali yoktur. Hayvan alırken dişi ise gebe olup olmamasına, şap ve tüberküloz hastalığına dikkat edilmesi gerekiyor. Tüberküloz dişi ve yaşlı hayvanlarda çok görülen bir hastalık. Bu hastalığı ciğerlerinden anlayabiliriz. Şartlı kesim yöntemiyle kesilir ve kavurma usulüyle yenilebilir” ifadelerine yer verdi.

“ETLER, KESİLDİKTEN SONRA DİNLENDİRİLMELİ”

Kurban edilen hayvanın etlerinin daha lezzetli olması için dinlendirilmesi gerektiğini belirten Çetinbaş, “Kurban kesildikten sonra serin bir yerde 1 veya 2 saat etin dinlenmesi gerekiyor. Kestikten sonra hemen yenilmesini biz asla tavsiye etmiyoruz. Önce kurbanı kesiyoruz, 1 veya 2 saat dinlendiriyoruz sonra buzluklara kaldırıyoruz. Biz Veteriner Hekimler olarak bir gün sonra yenmesini tavsiye ediyoruz” dedi.