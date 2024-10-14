Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Ardahan'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:48

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, tarihi eserleri satmak istediği iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Ardahan #Kaçakçı #Kaçakçılık

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