Ardahan’da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Ardahan’ın Posof ilçesinde elektrik akımına kapılan 62 yaşındaki Yavuz Öter, hayatını kaybetti.

Ardahan’da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 11:06

Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Süngülü köyündeki evinde çalışma yapan Yavuz Öter (62) elektrik hattına temas edince akıma kapıldı.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yavuz Öter’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Etiketler: #elektrik #akım #hayatını kaybetti

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