Ardahan’da yeniden seçim olmayacak

Ardahan’da mevcut başkan ve CHP adayı Faruk Demir’in kazandığı seçim, AKPi yönetiminin yaptığı itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek, yenilenmesine karar verildi. Bunun üzerine CHP yönetiminin yenilenme kararının iptali için İl Seçim Kurulu’na yaptığı müracaat kabul edildi; kentte yapılan seçim geçerli sayıldı.

DHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 20:07
Ardahan’da yeniden seçim olmayacak
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Ardahan’da 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde geçerli 11 bin 205 oyun 5 bin 49’unu CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir alırken, AKP adayı Yunus Baydar’a ise sandıklardan 4 bin 875 oy çıktı. 174 oy farkla seçimi kaybetti.  AKP Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, seçim sonuçlarına itiraz etti. 7 üyeli Merkez İlçe Seçim Kurulu 3’e karşı 4 oyla seçimin yenilenmesi yönünde karar aldı.

AKP’nin itirazı sonrası seçimin yenilenmesi kararı CHP yönetiminde tepki çekti. CHP, cuma günü İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu, Ardahan'da yeni bir seçimin yapılmayacağı karar verdi. İl Seçim Kurulu'nun açıklaması üzerine tebrikleri kabul eden CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir şunları söyledi.

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde değerli Ardahan halkımız ikinci defa bu şerefli görevi bana uygun görmüşlerdir. Tabi siyasetin doğasında var. Kanunumuz da var. Bir itiraz olmuştu. İtiraz neticesinde ikinci aşamasında, Bağımsız Türk yargımızın yaptığı bütün titiz incelemeler neticesinde bizim lehimize kabul olduğunu gördük. Mazbatamızı alıp yarından itibaren görevimize başlayacağız." 


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