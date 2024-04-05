CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti: Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek

Ardahan’da mevcut başkan ve CHP adayı Faruk Demir’in kazandığı seçimin; İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. Son olarak CHP'nin kurula yaptığı itiraz sonuçlandı. Bun göre CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:27
CHP, İl Seçim Kurulu'na itiraz etmişti: Ardahan'da seçimler yenilenmeyecek
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Ardahan’da belediye başkanı ve CHP'nin adayı Faruk Demir 5 bin 49 oy alarak seçimi kazandı. İkinci sırada gelen AKP’nin belediye başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oyda kaldı.

AKP, oy kullanma gününde kimi usulsüzlükler yaşandığını öne sürerek oyların yeniden sayılması ve seçimin iptal edilmesi talepli itiraz dilekçesiyle Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

'SEÇİMLER YENİLENECEK' KARARI ÇIKMIŞTI

Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti. 

CHP bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

SON DAKİKA KARARI: ARDAHAN'DA SEÇİMLER YENİLENMEYECEK

İlçe Seçim Kurulu’nun kararı İl Seçim Kurulu’nda değerlendirildi. Buna göre CHP'nin kazandığı Ardahan'da seçimler tekrar edilmeyecek.

Ardahan İl Seçim Kurulu, mazbatanın CHP’li Faruk Demir’e verilmesine karar verdi.


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