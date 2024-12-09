Ardahan'da yerine kayyum atanan Muhtar Şahismail Güyük Cumhuriyet'e konuştu: İnsan Hakları Günü'nde hakim karşısında

Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:38

Güncelleme: 09.12.2024 - 14:40

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmadere Köyü (Sors) Muhtarı Şahismail Güyük’ün on yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı 22.11.2024 tarihli 88518 sayılı kararı ile Şahismail Güyük’ü görevden uzaklaştırma yazısını Damal Kaymakamlığı'na yazdı. Kaymakam Ahmet Sami Meram görevden alma kararını 26.11.2024 Salı günü Şahismail Göyük’e tebliğ etti.

Şahismail Güyük, muhtarlığa ait muhtarlık mührü, evlenme defteri, karar defteri, tapu v.s. muhtar kimliğini Damal Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim ederek 26 Kasım Salı günü muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı. Şahismail Güyük’ün görevden uzaklaştırılmasının ardından Ardahan İl özel İdare Müdürü Yasin Zorlu Burmadere Köyü’ne kayyum muhtar olarak atandı.

Tepkiler üzerine Ardahan Valiliği geri adım atarak köy ihtiyar heyetinden azası Malik Gürkan getirildi.

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ'NDE MAHKEME

Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'nın Şahismail Güyük hakkında açtığı davanın ilk duruşması 10 Aralık’ta Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Eski Muhtar Şahissmail Güyük “İnsan Hakları Günü'nde haklarımı savunduğum için ağır cezada yargılanıyorum. Valinin Cemevi Başkanlığı'na bağlanın demesine karşı çıktığım için bütün bunlar başıma geliyor. Hukuksal olarak hakkımı arayacağım, sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

CEMEVİ BAŞKANLIĞI'NI KABUL ETMİYORUM

“Valinin Cemevi Başkanlığı'na bağlanın demesine karşı çıktığım için, Alevi olduğum için bütün bunlar başıma geliyor” diyen ve görevden uzaklaştırılan Şahismail Güyük Cumhuriyet’e konuştu. Güyük şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan etik değil, insani değil, on yıl önce 68 kuşağının önderleriyle ilgili paylaşımlarımdan dolayı beni terörü övmekle suçluyorlar. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına bağlanmayı ret ettiğim, bu kurumun Alevileri temsil etmediğini, asimilasyon kurumu olduğunu söylediğim için beni siyaset üzerinden yargılıyorlar. Ben dünyaya soldan bakan bir sosyalistim, Aleviyim, 68 kuşağının önderlerine sevgi e saygı ile bakıyorum. Şu ana kadar hiçbir şekilde karakolluk olmamışım, yargılanmamışım, şimdi 10 Aralık’ta haklarımı savunduğum için Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılayacaklar. Biz kültür bakanlığına bağlanmak istemiyoruz. Biz folklor ekibi, dans okulu değiliz bizi buraya bağlayamazsınız. Biz kadim bir inancız ve kendimize göre ibadet şeklimiz, inançsal değerlerimiz, örflerimiz var. Biz cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılarız, Cemevi Başkanlığına ihtiyacımız yok, Aleviler olarak eşit yurttaş olmamız yeterlidir. Ben Cemevi Başkanlığını ret ediyorum, bağlanmayı kabul etmiyorum, eğer bir Alevi bu başkanlığın peşine takılmış ise bizim için Hızır Paşa olur."