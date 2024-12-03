İktidara yakın medya 'duyurdu': Van'a kayyum mu atanacak?

Yayınlanma: 03.12.2024 - 23:55

Güncelleme: 03.12.2024 - 23:55

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın 2016 yılında açılan dava dosyasından 6 yıl cezaevinde kalmış ve 3 yıllık cezasını tamamlamıştı.

31 Mart 2024 yerel seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran DEM Partili Zeydan aday olmasıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmıştı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı infaz süresinin yanlış hesaplandığına ilişkin YSK'ya kanaat bildirmiş ve Zeydan’a mazbatası verilmemişti. Van'da gerçekleşen halk tepkisinin ardından YSK Zeydan'a mazbatasını vermişti.

Tüm bunlarla beraber Adalet Bakanlığı, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarını kullanmasına yönelik verilen kararın bozulması için Yargıtay'a başvurdu.

İKTİDARA YAKIN MEDYA ‘DUYURDU’

İktidara yakın A Haber'in aktardığı habere göre, Yargıtay 3. Ceza Dairesi yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesini kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Daire, yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk şartının mahkum olunan cezanın infaz edilmiş olması ve mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmesi gerektiğini belirterek Abdullah Zeydan için bu tarihin 20 Aralık 2025 olduğunu kaydetti.

Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının usulsüz olduğunu yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirterek iki kararı da bozdu. Dosya yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.