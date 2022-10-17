Ardahan'da yoğun sis etkili oldu
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
Bölgede sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, Ardahan-Posof güzergâhında görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü.
Sis nedeniyle Posof ilçesine ulaşımı sağlayan uluslararası karayolunda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis, seyir halinde bulunan sürücülere zor anlar yaşatırken, sürücüler kaza yapmamak için yoğun çaba harcadı.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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