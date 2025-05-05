Ardahan’ın yüksek kesimleri, dolu yağışıyla beyaza büründü

Ardahan'da öğle saatlerinde etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüyerek adeta kar manzarası oluşturdu.

Ardahan’ın yüksek kesimleri, dolu yağışıyla beyaza büründü
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DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:57

Ardahan'da öğle saatlerinde etkili olan doluyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü.

Kentte, sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini fındık büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren dolu yağışıyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü. Sulakyurt köyü ve çevresinde etkili olan dolu, kar yağışını aratmadı.


Etiketler: #Ardahan #dolu yağışı

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