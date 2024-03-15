Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu; battaniyelerle araçlarını korudular

Tokat'ta dolu yağışı nedeniyle caddeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar battaniyelerle araçlarını korumaya çalıştı.

DHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:16
Abone Ol google-news

Tokat kent merkezinde bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika sürdü. Yağışın etkisiyle vatandaşlar araçlarına zarar görmemesi için battaniye serdi. Dolu yağışının ardından kent beyaza büründü. 


araç haberleri battaniye haberleri dolu yağışı haberleri

İlgili Haberler

Mersin'de sağanak ve dolu yağışı: Su baskınları oluştu!

Mersin'de sağanak ve dolu yağışı: Su baskınları oluştu!
Çeşme'de yaşanan dolu yağışıyla ilgili iklim uzmanlarından kritik açıklama: Daha çok görülecek!

Çeşme'de yaşanan dolu yağışıyla ilgili iklim uzmanlarından kritik açıklama: Daha çok görülecek!
Dolu yağışı İzmir'i beyaza bürüdü

Dolu yağışı İzmir'i beyaza bürüdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz

Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz
Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2024 Cuma hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Murat Kurum küçümsüyor ama...Kent Lokantaları neden büyük hizmet, işte yanıtı...

Murat Kurum küçümsüyor ama...Kent Lokantaları neden büyük hizmet, işte yanıtı...
THY uyardı! Bu 5 ülkeye dikkat

THY uyardı! Bu 5 ülkeye dikkat
Bakan Mehmet Şimşek 'kötü adam olmaya razıyım' diyerek uyardı: 'Para yok, zorlanacaksınız'

Bakan Mehmet Şimşek 'kötü adam olmaya razıyım' diyerek uyardı: 'Para yok, zorlanacaksınız'
Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi!

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi!
Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti

Mecidiyeköy metro durağında 1 kişi intihar etti
Fenerbahçe’den Avrupa’da bir ilk: Tek Türk takımı oldu!

Fenerbahçe’den Avrupa’da bir ilk: Tek Türk takımı oldu!