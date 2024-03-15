Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu; battaniyelerle araçlarını korudular
Tokat'ta dolu yağışı nedeniyle caddeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar battaniyelerle araçlarını korumaya çalıştı.
Tokat kent merkezinde bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika sürdü. Yağışın etkisiyle vatandaşlar araçlarına zarar görmemesi için battaniye serdi. Dolu yağışının ardından kent beyaza büründü.
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