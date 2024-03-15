Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu; battaniyelerle araçlarını korudular

Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:16

Güncelleme: 15.03.2024 - 09:27

Tokat kent merkezinde bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika sürdü. Yağışın etkisiyle vatandaşlar araçlarına zarar görmemesi için battaniye serdi. Dolu yağışının ardından kent beyaza büründü.