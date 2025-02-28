Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı'na silahlı saldırı
Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu, sosyal tesiste otururken A.E.’nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Kuyumcu ağır, Seferoğlu ise hafif yaralandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Taş Konak Sosyal Tesisleri’nde öğle saatlerinde bir silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin, oturdukları sırada tesise gelen A.E.’nin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda Kuyumcu, 3 kurşunla ağır yaralanırken, Seferoğlu’nun ayağına ise 1 kurşun isabet etti. Saldırgan kaçarken, tesisteki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
İlk müdahalelerin ardından Müjgan Seferoğlu Gültekin Kaçkar Devlet Hastanesi’ne, Mustafa Kuyumcu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü YPG’den 'siyasi faaliyet' vurgulu açıklama!
- MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
- İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısını okudu!
- MEB’den ‘ramazan' yazısı!
- CHP'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama!
- Saray'a dikkat çeken atamalar!
- MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair yeni açıklama!
- Emniyet Müdürlüğü'nden o görüntülere açıklama!
- İmamoğlu'ndan 14 kişi için suç duyurusu
- Öcalan’ın çağrısı sonrası TKP’den açıklama