Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı'na silahlı saldırı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:38

Güncelleme: 28.02.2025 - 15:26

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Taş Konak Sosyal Tesisleri’nde öğle saatlerinde bir silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuyumcu ve CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Seferoğlu Gültekin, oturdukları sırada tesise gelen A.E.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Kuyumcu, 3 kurşunla ağır yaralanırken, Seferoğlu’nun ayağına ise 1 kurşun isabet etti. Saldırgan kaçarken, tesisteki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

İlk müdahalelerin ardından Müjgan Seferoğlu Gültekin Kaçkar Devlet Hastanesi’ne, Mustafa Kuyumcu ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.