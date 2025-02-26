Selanik’te araca silahlı saldırı: İki Türk vatandaşına kurşun yağmuru

Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki Türk vatandaşı hedef alındı.

Selanik’te araca silahlı saldırı: İki Türk vatandaşına kurşun yağmuru
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:40

Yunanistan’ın Selanik kentinde, “Makedonya” şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda iki Türk vatandaşı hedef alındı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saldırı saat 13.00 sularında meydana geldi. 

Kurbanlar özel bir araçtayken, koyu renkli bir cip yanlarına yaklaşarak yollarını kesti. 

Cipten inen bir saldırgan, kurbanların bulunduğu araca ateş açtı. Polis, olay yerinde en az 7 mermi kovanı topladı.

Saldırıda 39 yaşındaki bir Türk vatandaşı başına ve kalbine isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti. 

Aynı yaştaki iş arkadaşı ise saldırıdan hafif yaralarla kurtuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Yunanistan polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yunan basınına göre, saldırının organize bir suç çetesiyle bağlantılı olup olmadığı araştırılırken, Türk yetkililerin de konuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Yetkililer, saldırganların kimliğinin tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Yunanistan #selanik

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