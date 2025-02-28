Balıkesir'de CHP aracına silahlı saldırı düzenlendi!
CHP Gönen İlçe Teşkilatı'nın kullanımında olan parti aracına silahlı saldırı düzenleyen B.Ç. adlı zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Şehir Parkı otoparkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatının kullanımında olan ve üzerinde parti amblemi bulunan araca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayın faili B.Ç., saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Etiketler: #Balıkesir #CHP #silahlı saldırı #araç
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