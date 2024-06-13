Arefe Günü bankalar açık mı? Arefe Günü bankalar yarım gün mü?
Bayram bu yıl 16 Haziran Pazar, 19 Haziran Çarşamba günleri arasına denk gelecek. Yurttaşlar, Kurban Bayramı öncesinde son gün olan Arefe Günü banka şubeleri açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Arefe Günü bankalar açık mı? Arefe Günü bankalar yarım gün mü?
Arefe Günü'nde banka şubelerinin açık olup olmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Arefe Günü bankalar açık mı? Arefe Günü bankalar yarım gün mü?
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
Arefe Günü bankalar açık olmayacak. Hafta sonu AVM gibi yerlerde hizmet veren banka şubeleri öğlen saatine kadar açık olabiliyor. Ancak bayram tatili nedeniyle bu tarz yerlerde bulunan banka şubelerinin de kapalı olması bekleniyor. Banka Şubeleri 24 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.
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