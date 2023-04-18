Yayınlanma: 18.04.2023 - 12:54

Güncelleme: 18.04.2023 - 12:54

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Yurttaşlar bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü bankalar, noterler ve PTT şubelerinin hangi saatlerde hizmet vereceğini merak ediyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü PTT ve noterler açık mı? Arefe günü ne zaman? Arefe günü yarım gün mü? İşte ayrıntılar...

AREFE GÜNÜ PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?

Arefe günü 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Arefe gün çalışma saatleri yarım güne düşürüldüğü için PTT öğlene kadar açık olacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecek.

Arefe günü mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.