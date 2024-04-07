Arefe günü hastaneler, sağlık ocakları açık mı?
8 Nisan Pazartesi günü hastane ve sağlık ocaklarının açık olup olamayacağını merak edip araştırıyor. Peki, Arefe günü hastaneler, sağlık ocakları açık mı?
'Arefe günü hastaneler açık mı?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Arefe günü hastaneler, sağlık ocakları açık mı?
HASTANE VE SAĞLIK OCAKLARI YARIN AÇIK MI?
Kamu hastaneleri ve sağlık ocakları 8 Nisan Pazartesi de dahil olmak üzere yeni haftada kapalı olacak.
Özel sağlık kuruluşları ise 9 Nisa Salı günü öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra ise Resmi Tatil olduğu için hastaneler diğer haftaya kadar kapalı olacak.
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