Arefe günü hastaneler, sağlık ocakları açık mı?

8 Nisan Pazartesi günü hastane ve sağlık ocaklarının açık olup olamayacağını merak edip araştırıyor. Peki, Arefe günü hastaneler, sağlık ocakları açık mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:31
Arefe günü hastaneler, sağlık ocakları açık mı?
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'Arefe günü hastaneler açık mı?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Arefe günü hastaneler, sağlık ocakları açık mı?

HASTANE VE SAĞLIK OCAKLARI YARIN AÇIK MI?

Kamu hastaneleri ve sağlık ocakları 8 Nisan Pazartesi de dahil olmak üzere yeni haftada kapalı olacak. 

Özel sağlık kuruluşları ise 9 Nisa Salı günü öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra ise Resmi Tatil olduğu için hastaneler diğer haftaya kadar kapalı olacak. 


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