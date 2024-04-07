Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:31

Güncelleme: 07.04.2024 - 22:31

'Arefe günü hastaneler açık mı?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, Arefe günü hastaneler, sağlık ocakları açık mı?

HASTANE VE SAĞLIK OCAKLARI YARIN AÇIK MI?

Kamu hastaneleri ve sağlık ocakları 8 Nisan Pazartesi de dahil olmak üzere yeni haftada kapalı olacak.

Özel sağlık kuruluşları ise 9 Nisa Salı günü öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra ise Resmi Tatil olduğu için hastaneler diğer haftaya kadar kapalı olacak.