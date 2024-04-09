Yayınlanma: 09.04.2024 - 09:59

Güncelleme: 09.04.2024 - 09:59

Resmi tatillerde bir çok kamu, kurum ve kuruluşunun kapalı olmasından dolayı eczanelerin ve sağlık ocaklarının durumu gündeme geldi. Peki, Ramazan Bayramı ve arefe günü eczaneler açık mı? Arefe günü eczaneler kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, 9 Nisan arefe günü saat 09:00 ile 13:00 saatleri arasında açık olacak. Öğleden sonra yani saat 13:00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatilinde ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.