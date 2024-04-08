Yayınlanma: 08.04.2024 - 17:11

Güncelleme: 08.04.2024 - 17:11

Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. Peki, Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ne zaman?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü, Ramazan ayının son gününe denk geldiği ve ramazan ayının içine dahil olduğu için bugünde oruç tutulması faziletli kılınmıştır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma