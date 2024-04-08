Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ne zaman?
Ramazan ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet tarafından yapılan açıklamada, arefe günü oruç tutmanın faziletlerine yer veriliyor. Peki, Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ne zaman?
Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. Peki, Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ne zaman?
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Arefe günü, Ramazan ayının son gününe denk geldiği ve ramazan ayının içine dahil olduğu için bugünde oruç tutulması faziletli kılınmıştır.
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma
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