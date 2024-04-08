Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ne zaman?

Ramazan ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet tarafından yapılan açıklamada, arefe günü oruç tutmanın faziletlerine yer veriliyor. Peki, Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 17:11
Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ne zaman?
Abone Ol google-news

Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. Peki, Arefe Günü oruç tutulur mu? Arefe Günü ne zaman?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü, Ramazan ayının son gününe denk geldiği ve ramazan ayının içine dahil olduğu için bugünde oruç tutulması faziletli kılınmıştır.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma


arefe günü haberleri oruç haberleri

İlgili Haberler

O ilde bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak!

O ilde bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak!
Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? Bayramda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara bedava mı?

Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? Bayramda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara bedava mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimi CHP’ye kaybeden MHP’li başkan 1 milyon liralık kuruyemiş almış

Seçimi CHP’ye kaybeden MHP’li başkan 1 milyon liralık kuruyemiş almış
Bakan Şimşek: KDV istismarına karşı saha denetimleri yapılacak

Bakan Şimşek: KDV istismarına karşı saha denetimleri yapılacak
Akşener’in rakipleri çoğalıyor

Akşener’in rakipleri çoğalıyor
Güneş tutulması ne zaman? Saat kaçta? Tam güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Güneş tutulması ne zaman? Saat kaçta? Tam güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Diyarbakır'da skandal görüntüler... Uzman çavuşları kamyon kasasında disipline sevk ettiler!

Diyarbakır'da skandal görüntüler... Uzman çavuşları kamyon kasasında disipline sevk ettiler!
9 Nisan 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar Bugün Ne Diyor?

9 Nisan 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar Bugün Ne Diyor?
BES'te yeni dönem! Başvuru şartları belli oldu

BES'te yeni dönem! Başvuru şartları belli oldu
İYİ Parti’li Dervişoğlu: Genel başkanlığa aday olacağım

İYİ Parti’li Dervişoğlu: Genel başkanlığa aday olacağım