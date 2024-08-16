Arı dudağından soktu: Hayatını kaybetti
Artvin'de yemek yerken dudağından arının soktuğu 38 yaşındaki İsrafil Özçelik hayatını kaybetti.
Artvin'de Alaca köyünde dün akşam saatlerinde ailesiyle beraber yemek yiyen İsrafil Özçelik'i dudağından arı soktu. Özçelik, kısa süre sonra fenalaştı.
Ailesinin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özçelik, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
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