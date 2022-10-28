Arı kovanında uyuşturucu ele geçirildi
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışmada arı kovanları içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Köyceğiz Mahallesi’nde ikamet eden Ş.T. ve Ş.D. isimli şahısların boş arı kovanları içerisinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisini alındı.
KOM Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan arama sonucu, çok miktarda kubar esrar ve kenevir bitkisi ayrıca 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli Ş.T.ve Ş.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.
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