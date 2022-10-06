Kovan yüklü TIR kaza yaptı, arılar etrafa saçıldı
Aksaray'da, park halindeki kamyona arı kovanı yüklü TIR çarptı. TIR'daki 2 kovan, kamyon kabininin üzerine devrilince etrafa saçılan arılar, çevredekilere panik yaşattı.
Aksaray Atatürk Bulvarı'nda Sivas'tan aldığı 450 arı kovanını Aydın'a götüren Mehmet Çetin'in kullandığı 52 ACE 310 plakalı TIR, lastik tamirine gidilirken park halindeki 68 AAJ 727 plakalı kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 arı kovanı, kamyon kabininin üzerine devrildi. Etrafa dağılan arılar ise çevredekilere zor anlar yaşattı.
Kaza yerine gelen birinin, başına poşet geçirerek arılara müdahale etmesi ise dikkat çekti.
Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kamyonetin üzerine düşen 2 arı kovanını özel elbise giyerek tekrar TIR’a yükledi.
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