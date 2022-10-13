Arif Verimli: 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı' kurdum, o bakan kapattı

Prof. Dr. Arif Verimli, “Ben, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi iken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı?” dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 08:39
Arif Verimli: 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı' kurdum, o bakan kapattı
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Eski Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabında dün yaptığı paylaşımda, hastane bünyesinde kurduğu ‘İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı’nın daha sonra kapatıldığını açıkladı.

Verimli, paylaşımında şunları kaydetti:

“Ben, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi iken 'İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı' kurdum. Bilin bakalım kim kapattı? Cevap veriyorum; her iyi şeye düşman R.A. isimli bir bakan. Tarih affetmeyecek. Ben asla affetmeyeceğim onu, ayrı konu.”


Arif Verimli intihar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları

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