Son 8 günde 5'inci... Beyoğlu Kaymakamlığı'nda görevli polis intihar girişiminde bulundu

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:10

İstiklal Caddesi üzerindeki Beyoğlu İlçesi Hükümet Konağı’nda 11 Ekim Salı günü saat 21.00 sıralarında; binada nöbet tutan polis memuru E.G., beylik tabancasını kafasına dayadıktan sonra tetiğe bastı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Ağır şekilde yaralanan polis, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

E.G. son 8 günde intihar girişiminde bulunan beşinci polis memuru oldu. 2021'de 109 polis memuru intihar etmişti.

SOYLU 'İNTİHARLARDA AZALMA VAR' DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde peş peşe gelen ve gündem oluşturan polis intiharlarına ilişkin açıklamada bulunmuştu.

İntiharların sebeplerini dörde ayıran Soylu, EGM'deki mobbing iddialarını yok sayarak intiharların evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu savunmuş ve şöyle demişti:

"Bu olayların sebeplerine baktığımızda 2021 ve 2022 olaylarında, ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu görüyoruz. Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30’u, evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır. İkinci sıradaki sebep, ekonomik sebeplerdir, 39 vaka da bu şekildedir. Buradaki ekonomik sebeplerin detayında ise kripto para ve sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar, göze çarpmaktadır. Dördüncü sebep, psikiyatrik rahatsızlıklardır, bunun sayısı 17’dir. Beşinci sebep duygusal sebeplerdir, yani karşı cins tarafından reddedilme, ilişkinin yürümemesi gibi konulardır. Burada da toplam 9 vaka vardır."

İntihar vakalarında da azalma olduğunu iddia eden Bakan Soylu, "1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022'de ise 44 olmuştur. Yani toplam personel sayımız arttığı halde, bu vakalarda azalış yaşanmıştır. Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016'da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39'dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış, diğer yıllardan ayrı olarak 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür. 2021 yılının 01 Ocak-10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44'dür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur" demişti.