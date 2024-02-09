Arızalanan metrobüsü kontrol ederken başka bir metrobüs çarptı!
Beylikdüzü'nde seyir halindeyken arızalanan metrobüsü kontrol etmek için araçtan inen şoförü Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen metrobüs çarptı. Kazada yaralanan Maytalman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Haramidere durağı yakınlarında 22.15 sıralarında bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre Eyüp Maytalman idaresinde bulunan metrobüs, Edirne istikametine seyir halindeyken arızalandı. Bu sırada, metrobüsü kontrol etmek için taralı alanda durarak araçtan inen şoför Eyüp Maytalman'a, karşı yönden gelen H.A.'nın kullandığı metrobüs çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Çarpmanın şiddetiyle başından ağır yaralanan Maytalman'a ilk müdahalesini metrobüslerin içinde bulunan yolcular yaparken, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yoğun bakıma alınan Eyüp Maytalman, doktorların yaptığı müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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