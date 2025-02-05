Arızalı 'sinyalizasyon' kaza getirdi: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sinyalizasyon sistemindeki arıza nedeniyle kavşakta meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı. Trafik polisinin sinyalizasyon şalterlerini kapatıp açması ile ışık sistemi normale döndü.

Arızalı 'sinyalizasyon' kaza getirdi: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:08

Sorgun-Otogar Kavşağı’nda sinyalizasyon sisteminde yaşanan arıza kazalara neden oldu. 5 dakika ara ile meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmazken, ikinci kazada ise 1 kişi yaralandı.

Kavşakta çevreyolu köprüsü yönüne dönmekte olan Sezer Y.’nin kullandığı 07 S 4649 plakalı Tofaş marka otomobil ile Alanya yönünden gelen Gülsüm D.’nin kullandığı 07 BTT 730 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Gülsüm D., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUNU TRAFİK POLİSİ ÇÖZDÜ

Kaza yerinde bulunan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru, sinyalizasyon kontrol panosunu açtı.

Polisin sinyalizasyon şalterlerini kapatıp açmasının ardından kavşak sistemindeki sinyalizasyon çalışmaya başladı. Dün öğlede saatlerinden bu yana kavşaktaki sinyalizasyonların çalışmadığı, yetkililere bilgi verilmesine rağmen ekip olmadığı gerekçesiyle arızanın giderilmediği ve kaza sırasında da sinyalizasyonun aktif olmadığı öğrenildi.


Etiketler: #Ambulans #araç #Arıza

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