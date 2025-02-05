Antalya'da feci kaza... Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!
Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün girdiği virajda 25 metre yükseklikten yuvarlandığı kazada 10’u ağır, 28 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi D-400 karayolunda saat 01.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan Mersin yönüne giden Nihat Taşdemir yönetimindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 25 metre yükseklikten yuvarlandı. Bir ağaca çarpıp duran otobüste can pazarı yaşandı.
Kazada otobüste bulunan 30 kişiden 28’i yaralandı. Bazı yolcular yaralı halde yola çıkmaya çalıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
YARALILARDAN 10'UNUN DURUMU AĞIR
50 jandarma personeli, 20 sağlık ekibi, 15 itfaiye ekibi yaralılara müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, çalışmaları yerinde takip edip, ekipleri yönlendirdi. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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