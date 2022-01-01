Arkadaş grubunun yılbaşı eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Nurettin Öztürk (56), birlikte yılbaşı geçirdiği arkadaşları Mehmet Güneş’i (44) bıçaklayarak öldürdü, Kadir Yılmaz’ı (57) ise yaraladı.
Tokat'taki olay, saat 01.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesi’nde Ali Öztürk’e ait evde meydana geldi. Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurettin Öztürk evdeki ekmek bıçağını alarak Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz’ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Mehmet Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Güneş’in bekar olduğu belirtildi.
Olayın ardından Nurettin Öztürk ile ağabeyi Ali Öztürk polis tarafından gözaltına alındı.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- İşte emekli ve memurun alacağı zam!
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Elektrik fiyatlarına rekor zam!
- Doğalgaza da rekor zam!
- Merkez Bankası'ndan yeni dolar kararı
- Omicron varyantına karşı yeni umut
- Atakan Arslan'dan 'Survivor All Star' açıklaması
- Yeni yıl rekor zamla geliyor
- Kripto para mağdurları anlattı
- İşçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı