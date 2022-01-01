Son dakika | Bağcılar'da olaylı yılbaşı gecesi: 14 yaşındaki çocuk başından vuruldu
Bağcılar'da yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 14 yaşındaki bir çocuk kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.
Olay, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yılbaşını kutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı.
Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- İşte emekli ve memurun alacağı zam!
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Elektrik fiyatlarına rekor zam!
- Merkez Bankası'ndan yeni dolar kararı
- Atakan Arslan'dan 'Survivor All Star' açıklaması
- Omicron varyantına karşı yeni umut
- Doğalgaza da rekor zam!
- Kripto para mağdurları anlattı
- Benzin ve motorine dev zam
- Yeni yıl rekor zamla geliyor