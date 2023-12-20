Arkadaşına gitmek için evden çıkmıştı... Dicle'den haber alınamıyor!

Cizre'de ders çalışmak için arkadaşına gideceğini söyleyen 19 yaşındaki Dicle Erden, eve dönmedi. Aile, kızlarının bulunması için polise başvurdu.

DHA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:12
Arkadaşına gitmek için evden çıkmıştı... Dicle'den haber alınamıyor!
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Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Sur Mahallesi'nde oturan ve üniversiteye hazırlanan Dicle Erden (19), dün sabah saatlerinde 'Arkadaşıma ders çalışmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Erden'in akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi çevrede arama yaptı, arkadaşlarını aradı. Ancak Erden'e ulaşılamadı.

Aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Erden'i bulmak için çalışma başlattı.


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