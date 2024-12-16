Arkadaşına 'intihar' edeceğini söyledi: Aracıyla TIR'a çarparak öldü

Samsun’da arkadaşını telefonla arayarak hayattan bıktığını ve TIR'ın altına girip intihar edeceğini söyleyen genç, bir süre sonra aracıyla TIR'a arkadan çarptı. Kaza neticesinde 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Arkadaşına 'intihar' edeceğini söyledi: Aracıyla TIR'a çarparak öldü
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İHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:09

Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve TIR'ın altına girip intihar edeceğini söyledi.

Anıl Tecim’in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak olayı haber verdi.

Anıl Tecim arkadaşını aradıktan bir süre sonra idaresindeki 55 BB 440 plakalı otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki 34 LK 2662 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

KURTARILAMADI

Kazada otomobil sürücüsü Anıl Tecim olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #112 Acil #intihar

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