Samsun'da kuvvetli rüzgar... Denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı!
Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu 2 metreyi buldu. Belediye de dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde yüksekliği 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınaklarda bekliyor.
BELEDİYE UYARIDA BULUNDU
Yakakent Belediyesi, dalgaların kıyıya ulaşması nedeniyle yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- Naci Görür'den korkutan uyarı
- Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama