Samsun'da kuvvetli rüzgar... Denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı!

Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu 2 metreyi buldu. Belediye de dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Samsun'da kuvvetli rüzgar... Denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı!
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 14:57

Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde yüksekliği 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınaklarda bekliyor.

BELEDİYE UYARIDA BULUNDU

Yakakent Belediyesi, dalgaların kıyıya ulaşması nedeniyle yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


Etiketler: #dalga #deniz #Samsun #balıkçı

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