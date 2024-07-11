Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Sedat K. (44), alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı Emre Kacır'ı (24) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:31
Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
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Olay, saat 04.00 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Emre Kacır, arkadaşı Sedat K.'nin evine gitti. Taraflar arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. 

Sedat K. mutfaktan aldığı bıçakla Kacır'ı 7 yerinden bıçakladı. Emre Kacır, evden koşarak çıktığı caddede yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. 

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kacır, kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Sedat K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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