Elazığ'da vahşet: Tartıştığı arkadaşını, başına taşla vurarak öldürdü
Elazığ'da D.E., tartıştığı arkadaşı Yunus Taş’ı (27) başına taşla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan D.E. yakalanıp, gözaltına alındı.
Yıldız Bağları Mahallesi Pancarlı Sokak’ta, dün gece saatlerinde birlikte alkol alan D.E. ile Yunus Taş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada D.E., taşla arkadaşının başına vurdu. Aldığı darbeler sonucu Yunus Taş yere yığıldı. D.E. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yunus Taş’ın cenazesi, yapılan incelmenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, D.E.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. D.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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