Arkadaşını bıçak ve baltayla öldürmüştü... Tutuklandı!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:25

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:25

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta pazar günü saat 18.00 sıralarında kan donduran bir cinayet yaşandı.

İddiaya göre; Batuhan Edis (28), kendisine olan borcunu ödemesi için Onur Arıca'nın (39) evine gitti. İkili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Edis, Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı. Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, Edis kaçtı. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıca, kurtarılamadı.

UYUŞTURUCU TİCARETİYLE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR!

Çevrede önlem alan polis kaçan Batuhan Edis'i yakaladı. Suçunu itiraf eden Batuhan Edis çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis her iki arkadaş arasındaki alacak meselesinin, uyuştucu ticareti ile bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.