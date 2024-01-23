Zeytinburnu'nda dehşet... Başını kesip, balkondan attı!
Seyitnizam Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı.
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Seyitnizam Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı.
Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı.
SALDIRGAN HASTANEYE KALDIRILDI!
Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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