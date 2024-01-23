Zeytinburnu'nda dehşet... Başını kesip, balkondan attı!

Seyitnizam Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı.

DHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 11:10
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Seyitnizam Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı.

Taraflardan biri baltayla tartıştığı arkadaşının başını keserek balkondan aşağı attı.

SALDIRGAN HASTANEYE KALDIRILDI!

Şüpheli daha sonra elindeki baltayla balkondan atladı. Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


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