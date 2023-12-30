Arkadaşını öldüren imam 'alkollü' çıktı: 'Pişman değilim'
Çorum'da, tartıştığı arkadaşını üç yerinden bıçaklayarak öldüren imamın alkollü olduğu ortaya çıktı. İmam, Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadede ise işlediği cinayetten dolayı pişman olmadığını ifade etti.
Çorum Merkez Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda
yaşanan olayda, İmam Muhammet K, ile arkadaşı Adem Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma
çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine
İmam Muhammet K, evde bulduğu bıçak ile Adem Ö.'yü üç yerinden bıçakladı.
TESLİM OLDU
Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine
çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı
kontrolde Adem Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken İmam
Muhammet K. olay yerinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, Çorum'un merkez
köylerinin birinde imamlık görevinde bulunan, Muhammet K.'nın olay sonrası yapılan alkol muayenesi pozitif
çıktı.
“PİŞMAN DEĞİLİM”
Muhammet K., işlediği cinayet sonrası Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifade de ise işlediği cinayetten dolayı pişman olmadığını ifade etti.
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