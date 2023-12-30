Suudi Arabistan'da yaşananların ardından... Ekrem İmamoğlu saat verdi: 'Herkesi bayraklarıyla Beşiktaş'a davet ediyorum'

Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:08

Güncelleme: 30.12.2023 - 09:08

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan TFF Süper Kupa Finali; Fenerbahçe’nin sahaya Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözünün yer aldığı pankartla çıkmasına, Galatasaray’ın ise Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınma yapılmasına izin verilmemesi sonrası iptal oldu.

Yaşananların ardından iki takım kafilesi de İstanbul’a döndü, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

İMAMOĞLU SAAT VERDİ

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda toplanmaya çağırdı.

“BAYRAĞINI AL, BEŞİKTAŞ’A GEL"

Sosyal medya hesabından çağrı yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İstanbulluları, bugün saat 15.00’te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı’na davet ediyorum.”