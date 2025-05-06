Arkadaşını sırtından bıçakladı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Arkadaşını sırtından bıçakladı
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 19:51

Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı Mahallesi Orkun Sokak üzerinde E.K. ve D.K. isimli iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle E.K. isimli şahıs D.K.’yı sırtından bıçakladı.

Arkadaşını bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken, olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

D.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

D.K.’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Ankara #arkadaş

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